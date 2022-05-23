.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

روسيا تخفض المستوى الإلزامي لتحويل النقد الأجنبي إلى 50%

  • الخط
المركزي الروسيا اقتصاد روسيا مناسبة
المركزي الروسي
اقتصاد روسيا

روسيا تخفض المستوى الإلزامي لتحويل النقد الأجنبي إلى 50%

ارتفع الروبل 30% أمام الدولار مما كان عليه قبل حرب أوكرانيا في 24 فبراير

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت وزارة المالية اليوم الاثنين إن روسيا قررت خفض المستوى الإلزامي لتحويل النقد الأجنبي للشركات التي تركز على التصدير إلى 50%، من 80%، من إيراداتها.

وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة أصبحت ممكنة مع استقرار الروبل ووصول سيولة النقد الأجنبي في السوق المحلي إلى مستويات مُرضية.

يأتي ذلك، فيما ارتفع الروبل بنسبة 30% أمام الدولار مما كان عليه قبل غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير.

وخففت السلطات تدريجياً القيود الصارمة المفروضة على عمليات الصرف الأجنبي التي فُرضت في الأيام التي أعقبت الغزو لوقف الانخفاض الحاد في العملة.

وقضت القيود المفروضة على العملة الأجنبية، جنباً إلى جنب مع انهيار الواردات وسط العقوبات الشاملة التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على روسيا، على الطلب على العملات الأجنبية تماماً كما ارتفع العرض بفضل ارتفاع أسعار صادرات الطاقة غير الخاضعة للعقوبات إلى حد كبير.

ويوم الجمعة، أغلق الروبل عند أعلى مستوى في 5 سنوات مقابل اليورو، حيث بدا أن المزيد من الشركات الأوروبية تمتثل لمطلب الرئيس فلاديمير بوتين بالتحول إلى الدفع بالعملة الروسية مقابل الغاز الطبيعي.

واستأنفت العملة ارتفاعها صباح اليوم الاثنين، حيث صعدت بنسبة 2.3% مقابل الدولار إلى 58.88.

وتعني العقوبات المفروضة على احتياطيات البنك المركزي، أنه لا يمكنه إجراء عمليات شراء العملات الأجنبية التي كان يقوم بها بانتظام قبل الغزو.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل يتعرض السودان لكارثة غذائية في 2022؟ هل يتعرض السودان لكارثة غذائية في 2022؟
اكتشف المزيد