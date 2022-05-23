صندوق النقد يحذر: الاقتصاد العالمي يواجه "مجموعة مصائب"!

حذر صندوق النقد الدولي من "التشرذم الجغرافي الاقتصادي" حيث يجتمع صناع القرار وقادة الأعمال بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

في مدونة، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إن الاقتصاد العالمي يواجه "أكبر اختبار له منذ الحرب العالمية الثانية"، حيث أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تفاقم الآثار الاقتصادية المتبقية من أزمة Covid-19، مما أدى إلى تراجع النمو. ودفع التضخم إلى أعلى مستوياته في عدة عقود.

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أدى الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والطاقة إلى الضغط على الأسر في جميع أنحاء العالم، بينما تقوم البنوك المركزية بتشديد السياسة النقدية لكبح جماح التضخم، مما يفرض مزيدًا من الضغط على الدول والشركات والأسر المثقلة بالديون، بحسب تقرير نشرته شبكة CNBC واطلعت عليه "العربية.نت".

عندما يقترن بالارتفاع الحاد في التقلبات في الأسواق المالية والتهديد المستمر من تغير المناخ، قال صندوق النقد الدولي إن العالم يواجه "التقاء محتملا للكوارث".

وقالت جورجيفا: "ومع ذلك، فإن قدرتنا على الرد تعوقها نتيجة أخرى للحرب في أوكرانيا، الخطر المتزايد بشكل حاد للتفتت الجغرافي الاقتصادي".

"تصاعدت التوترات بشأن التجارة ومعايير التكنولوجيا والأمن لسنوات عديدة، مما يقوض النمو - والثقة في النظام الاقتصادي العالمي الحالي".

وأضافت أن عدم اليقين بشأن السياسات التجارية وحدها أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 1% تقريبًا في عام 2019، وفقًا لأبحاث صندوق النقد الدولي، وحوالي 30 دولة قد قيدت جارة الغذاء والطاقة والسلع الأساسية الأخرى.

وحذرت جورجيفا من أن المزيد من التفكك سيكون له تكاليف عالمية هائلة، مما يضر بالناس اقتصاديا واجتماعيا.