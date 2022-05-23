وزير المالية السعودي: نتوقع نمو الاقتصاد 7.4% هذا العام

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، اليوم الاثنين، خلال ندوة حول التوقعات الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا على هامش منتدى دافوس في سويسرا، إن المملكة تتوقع نمو الاقتصاد 7.4% هذا العام.

وعرض توقعات بنمو الناتج المحلي النفطي السعودي 19% هذا العام.

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من المنتظر أن تكون السعودية أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموًا هذا العام بعد الهند، بحسب استطلاع أجرته "بلومبرغ" لآراء المحللين، حيث ارتفع النفط بنسبة 50٪ تقريبًا منذ نهاية العام 2021 إلى 110 دولارات للبرميل. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة تريليون دولار لأول مرة.

وفي تصريحات سابقة، توقع وزير المالية السعودي أن تحقق المملكة نمواً اقتصادياً أقوى من المتوقع هذا العام في القطاع غير النفطي، المدعوم بالإصلاحات الهيكلية في إطار "رؤية المملكة 2030".

من ناحية أخرى، أكد الجدعان أن تخصيص فوائض النفط سيتم وفقاً لمستهدفات رؤية 2030.

ندوة مباشر من #دافوس بالتعاون مع #العربية | التوقعات الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا https://t.co/PYCXbgpX2n — الأسواق العربية (@AlArabiya_Bn) May 23, 2022

وأضاف: "ما زلنا نعمل على فصل الاقتصاد عن عوائد النفط"، لافتاً إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يوفر فرص استثمار بعوائد جيدة جداً.

وتخطط المملكة العربية السعودية لاستغلال المكاسب النفطية غير المتوقعة لهذا العام، لتسريع تنويع الاقتصاد، بعيدًا عن الوقود الأحفوري، وفقًا لتصريحات أخرى لوزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم.

من جانب آخر، قال وزير المالية السعودي، إن حكومة المملكة تتوقع أن يصل التضخم إلى 2.3% بنهاية العام بعد بلوغه في الربع الأول 1.6%، مشيراً إلى أن التعامل مع التضخم محلياً تم بشكل مبكر.

كما شدد على ضرورة إيلاء المؤسسات الدولية انتباهها بسرعة وجدية لدول المنطقة.