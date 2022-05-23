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"التنمية الزراعية" السعودي يوقع عقود تمويل لاستيراد منتجات بـ367 مليون ريال

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صندوق التنمية الزراعية
صندوق التنمية الزراعية
اقتصاد السعودية

"التنمية الزراعية" السعودي يوقع عقود تمويل لاستيراد منتجات بـ367 مليون ريال

لتعزيز المخزون الاستراتيجي وضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائية

دبي - العربية.نت

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وقع صندوق التنمية الزراعية السعودي، عددا من عقود التمويل لاستيراد منتجات زراعية بقيمة 367 مليون ريال، وذلك ضمن مبادرة الصندوق لتمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في مبادرة الأمن الغذائي.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن الصندوق وقع عقدا مع شركة المتميزة الأولى للأعلاف لتمويل استيراد الشعير بقيمة 92 مليون ريال، وعقداً مع شركة النافع للأغذية لتمويل استيراد الشعير بقيمة 125 مليون ريال، وعقداً مع الشركة العربية للخدمات الزراعية "أراسكو" بقيمة مليون 150 مليون ريال لتمويل استيراد الشعير والذرة الصفراء وفول الصويا.

ويأتي توقيع هذه العقود لتعزيز المخزون الاستراتيجي وضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائية، وتعويض أي نقص قد يطرأ على إمدادات السلع والمنتجات الزراعية بسبب تداعيات الأزمة في أوكرانيا.

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