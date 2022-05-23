للمرة الأولى حضورياً بعد عامين.. انطلاق المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 

انطلقت أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس اليوم الإثنين، تحت عنوان "التاريخ يقف عند نقطة تحول..السياسات الحكومية وإستراتيجيات الأعمال"، بمشاركة عدد من القادة والمسؤولين والخبراء من جميع أنحاء العالم، وذلك بعد عامين من تعليقه حضوريا بسبب جائحة كورونا.

وينعقد المنتدى وسط الحرب الأوكرانية المستمرة حتى الآن، التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، بجانب موجة التضخم التي تضرب معظم دول العالم.

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ومن المتوقع أن يستضيف المنتدى 50 رئيسا وأكثر من 2500 شخصية قيادية لمناقشة القضايا العالمية وإيجاد حلول للتحديات خلال 200 جلسة.

وقالت موفدة "العربية"، نادين هاني، إنه كان من المفترض أن ينعقد المنتدى في يناير الماضي، لكن تفشي "كوفيد" من رأس السنة منع انعقاده، وتم تأجيله

وأضافت أن أبرز ما يميز المنتدى هذه العام هو الموضوع الروسي الأوكراني، مشيرة إلى أن هناك مقاطعة لروسيا، حيث إنه لا يوجد أي شخص يمثل روسيا.

وذكرت هاني أن هناك الكثير من الجلسات التي تتمحور حول الحرب وتبعاتها.

