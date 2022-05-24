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التضخم يسجل معدلاً قياسياً جديداً في هذه الدولة

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محطة وقود في كولومبو بسريلانكا (رويترز)
محطة وقود في كولومبو (رويترز)
اقتصاد

التضخم يسجل معدلاً قياسياً جديداً في هذه الدولة

مع تفاقم نقص المحروقات وارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل حاد

كولومبو- فرانس برس 

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أظهرت بيانات رسمية أمس الإثنين، أن معدل التضخم في سريلانكا، سجل مستوى قياسياً جديداً للمرة السابعة على التوالي في أبريل، مع تفاقم نقص المحروقات وارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل حاد.

وارتفع المؤشر الوطني لسعر المستهلك بنسبة 33.8% على أساس سنوي في نيسان، أي أكثر من ستة أضعاف معدل التضخم في العام السابق والبالغ 5.5%.

وبلغ معدل التضخم السنوي للمواد الغذائية 45.1%، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن دائرة تعداد السكان والإحصاء.

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ومنذ شهور يعاني سكان البلاد البالغ عددهم 22 مليون نسمة، بسبب شحّ العملات الأجنبية، من نقص حادّ في المواد الاساسية، بما في ذلك الغذاء والأدوية.

وتتواصل الاحتجاجات أمام مقرّ الرئيس جوتابايا راجاباكسا للمطالبة باستقالته بسبب الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة.

ومن المرجح أن يرتفع التضخّم أكثر في مايو مع ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 35% والديزل و65%.

ولاتزال طوابير طويلة تصطف أمام محطات الوقود القليلة المستمرة بتوزيع الوقود.

وطلبت سريلانكا الشهر الماضي من صندوق النقد الدولي مساعدة طارئة.

وتخلفت البلاد عن سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار، وتسعى الآن للحصول على مساعدات دولية لإنعاش اقتصادها المتدهور منذ ظهور فيروس كورونا وانخفاض عائدات السياحة وتحويلات العمال الأجانب.

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