الجدعان: النظرة المستقبلية إيجابية لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن النظرة المستقبلية للنمو الاقتصادي لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تبدو إيجابية على المدى المتوسط مع توقعات بتحقيق نمو بحدود 4%.

وأضاف خلال كلمته في منتدى دافوس، أن التحديات التي تواجه اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي التحديات ذاتها التي تواجه العالم، وفي بعض المناطق هي أكثر حدة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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وأوضح أن هذه التحديات هي أمن الطاقة وسط فيروس كورونا والتعافي ما بعد الجائحة إلى جانب تحديات سلاسل الإمداد وأمن الغذاء بسبب التوترات الجيوسياسية الحالية ولا ننسى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مستورد رئيسي للقمح فنحن نمثل 6% من سكان العالم وإنما بحسب البنك الدولي 20% من النقص في الغذاء سيكون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال إن بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستورد 90% من احتياجاتها من القمح لكن هناك إيجابيات منها نسبة السكان الشباب والإصلاحات التي تنفذها مجموعة من الدول.