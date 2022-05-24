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السعودية تضع اللمسات الأخيرة على تمديد وديعة لباكستان بـ 3 مليارات دولار

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Saudi Minister of Finance Mohammed al-Jadaan gestures as he speaks during the Saudi Green Initiative Forum to discuss efforts by the world's top oil exporter to tackle climate change in Riyadh, Saudi Arabia, October 23, 2021. (Reuters) الجدعان مناسبة
وزير المالية السعودي محمد الجدعان
دافوس

السعودية تضع اللمسات الأخيرة على تمديد وديعة لباكستان بـ 3 مليارات دولار

الجدعان: باكستان حليف مهم للمملكة

دافوس- رويترز

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قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان لرويترز، اليوم الثلاثاء، إن المملكة تضع اللمسات الأخيرة على تمديد وديعة بقيمة ثلاثة مليارات دولار لدى باكستان.

وقال الجدعان على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري "نضع حاليا اللمسات الأخيرة على تمديد وديعة الثلاثة مليارات دولار لباكستان".

وفي العام الماضي، أودعت السعودية 3 مليارات دولار لدى البنك المركزي الباكستاني للمساعدة في دعم احتياطياته الأجنبية.

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وكان البلدان قالا في بيان مشترك في أول مايو/أيار إنهما سيناقشان إمكانية دعم الوديعة بتمديد أجلها "أو من خلال خيارات أخرى".

وباكستان في حاجة ماسة لتمويل خارجي لتعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي التي انكمشت إلى ما يكفي الواردات لأقل من شهرين. وتعاني أيضا من تضخم مرتفع.

وقال الجدعان إن باكستان حليف مهم، وإن السعودية ستساند البلد الواقع في جنوب آسيا.

وفاقمت الشكوك بشأن إحياء برنامج مع صندوق النقد الدولي التقلبات في الاقتصاد والأسواق في باكستان وسط أزمة سياسية منذ أن تولت حكومة جديدة السلطة الشهر الماضي بعد الإطاحة برئيس الوزراء عمران خان.

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