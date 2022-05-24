روسيا و أوكرانيا
جهاز قطر للاستثمار: لا يمكننا الخروج من السوق الروسية
ينتظر تقييم وضعه هناك بسبب الأزمة الأوكرانية
قال كبير مسؤولي الاستثمار في أوروبا وروسيا وتركيا، لدى جهاز قطر للاستثمار اليوم الثلاثاء، إن صندوق الثروة السيادي القطري لا يمكنه الخروج من السوق الروسية، وإنه ينتظر تقييم وضعه هناك بسبب الأزمة الأوكرانية.
وأضاف أحمد علي الحمادي: "لا يمكننا فعل الكثير في روسيا.. علينا أن نقيّم حقا موقفنا من تلك الفرص هناك".
مادة اعلانية
يمتلك جهاز قطر للاستثمار حصة 19% في شركة النفط الروسية العملاقة "روسنفت" المدعومة من الدولة، والتي قال الحمادي إنها الحصة الوحيدة "ذات الأهمية" للصندوق في روسيا.
اقرأ أيضاً
-
روسيا تخفض المستوى الإلزامي لتحويل النقد الأجنبي إلى 50%ارتفع الروبل 30% أمام الدولار مما كان عليه قبل حرب أوكرانيا في 24 فبراير اقتصاد
-
مليارات روسيا تحت رحمة "غطاء قانوني".. دعوة لاستخدامها في إعادة إعمار أوكرانياقدرت أوكرانيا حجم الأموال اللازمة لإعادة الإعمار بنحو 600 مليار دولار.. والرقم مرشح للزيادة اقتصاد
-
"الروبل القوي".. كيف تحوّل من رمز "صمود" روسيا إلى مصدر قلق اقتصادي؟ارتفع 30% مقابل الدولار عن مستويات ما قبل الغزو قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية