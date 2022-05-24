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جهاز قطر للاستثمار: لا يمكننا الخروج من السوق الروسية

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روسيا و أوكرانيا

جهاز قطر للاستثمار: لا يمكننا الخروج من السوق الروسية

ينتظر تقييم وضعه هناك بسبب الأزمة الأوكرانية

الدوحة - رويترز

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قال كبير مسؤولي الاستثمار في أوروبا وروسيا وتركيا، لدى جهاز قطر للاستثمار اليوم الثلاثاء، إن صندوق الثروة السيادي القطري لا يمكنه الخروج من السوق الروسية، وإنه ينتظر تقييم وضعه هناك بسبب الأزمة الأوكرانية.

وأضاف أحمد علي الحمادي: "لا يمكننا فعل الكثير في روسيا.. علينا أن نقيّم حقا موقفنا من تلك الفرص هناك".

يمتلك جهاز قطر للاستثمار حصة 19% في شركة النفط الروسية العملاقة "روسنفت" المدعومة من الدولة، والتي قال الحمادي إنها الحصة الوحيدة "ذات الأهمية" للصندوق في روسيا.

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