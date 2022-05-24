اقتصاد بريطانيا
قطر تتفق على ضخ استثمارات بـ12.5 مليار دولار في بريطانيا
جونسون: ناقشنا مع قطر تعزيز الاقتصاد وتحسين أمن الطاقة
قالت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، إنها اتفقت على شراكة استراتيجية جديدة للاستثمار مع قطر سيقوم بموجبها البلد الخليجي باستثمار ما يصل إلى 10 مليارات جنيه استرليني (12.5 مليار دولار) على مدار الأعوام الخمسة القادمة.
وجرى التوقيع على الاتفاق، الذي يشمل قطاعات من بينها التكنولوجيا المالية والأمن الإلكتروني، أثناء زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى لندن.
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وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "قطر شريك معتبر للمملكة المتحدة، بدعم من قيادة الشيخ تميم بن حمد."
وأضاف جونسون: "أجرينا نقاشا غنيا بشأن القضايا التي تهم بلدينا كليهما، بما في ذلك تعزيز الاقتصاد وضمان الاستقرار الإقليمي وتحسين أمن الطاقة في أعقاب الغزو الروسي المريع لأوكرانيا".
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