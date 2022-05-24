مجموعة "كواد" تعتزم استثمار 50 مليار دولار في آسيا والمحيط الهادئ
على مدى 5 سنوات في مشاريع مرتبطة بالبنى التحتية
أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم الثلاثاء، أن بلاده والولايات المتحدة والهند وأستراليا، ينوون استثمار 50 مليار دولار على الأقل في مشاريع مرتبطة بالبنى التحتية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وقال بعد قمة لمجموعة "كواد" الرباعية في طوكيو: "في قطاع البنى التحتية، نعلن بأننا نهدف لاستثمار أكثر من 50 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لدعم مشاريع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".
قام الرئيس الأميركي جو بايدن بزيارة رسمية لليابان، أطلق خلالها شراكة اقتصادية جديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تضم 13 دولة ليس من بينها الصين.
ولا يُعد الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ اتفاقية تجارة حرة، غير أنه ينص على مزيد من التكامل بين الدول الأعضاء في أربعة مجالات رئيسية، أبرزها الاقتصاد الرقمي وسلاسل الإمداد والبنية التحتية للطاقة النظيفة.
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