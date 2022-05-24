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وزير التموين المصري: احتياطي القمح يكفي لمدة 4.5 شهر من الاستهلاك

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قمح مصر اقتصاد
مصر تستهدف توريد أكثر من 5 ملايين طن بنهاية موسم الحصاد
اقتصاد مصر

وزير التموين المصري: احتياطي القمح يكفي لمدة 4.5 شهر من الاستهلاك

أكد أنه تم توريد 2.7 مليون طن من القمح المحلي

دبي - العربية.نت

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قال وزير التموين المصري، علي المصيلحي في مقابلة تلفزيونية مساء أمس الاثنين، إن احتياطي القمح الاستراتيجي يكفي لمدة 4.5 شهر من الاستهلاك.

وأضاف المصيلحي أنه تم توريد 2.7 مليون طن من القمح المحلي حتى 23 مايو، فيما تستهدف مصر توريد أكثر من 5 ملايين طن بنهاية موسم الحصاد.

وأوضح أنه بعد توريد هذه الكميات قد يصل الاحتياطي الاستراتيجي لمدة تكفي حتى ديسمبر أو يناير.

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وكانت الحكومة المصرية، تأثر المخزون الاستراتيجي لمصر من القمح نتيجة لعدم استقرار سوق الغذاء العالمي.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، رداً على تداول بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تزعم تأثر المخزون الاستراتيجي لمصر من القمح بسبب عدم استقرار سوق الغذاء العالمي، أن ذلك عار تماماً من الصحة، مؤكداً أن الاحتياطي الاستراتيجي يكفي حتى ديسمبر المقبل.

وأوضح المركز أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتأثر المخزون الاستراتيجي لمصر من القمح، مشددة على توافر مخزون استراتيجي من القمح، يكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة.

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