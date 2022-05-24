25 شركة مؤهلة تنافس للفوز بـ13 موقعاً بمجمع الحجر الجيري في منطقة الرياض
وزارة الصناعة تحدد مواعيد المنافسة على المواقع المطروحة
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، عن 25 شركة مؤهلة للمنافسة، ومواعيد المنافسة على 13 موقعًا في مجمع الحجر الجيري بحفيرة نساح بمنطقة الرياض.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، إن مواعيد بدء المنافسة في مجمع الحجر الجيري بحفيرة نساح بمنطقة الرياض لكل من المواقع الـ13 حسب التواريخ التالية خلال شهر يونيو من عام 2022: موقع رقم (1) في 6 يونيو، وموقع رقم (8) 7 يونيو، وموقع رقم (3) 8 يونيو، وموقع رقم (11) 9 يونيو.
وذكرت الوزارة أن بدء المنافسة للموقع رقم (6) سيكون في 12 يونيو، وموقع رقم (4) 13 يونيو، وموقع رقم (7) في 14 يونيو، وموقع رقم (2) 15 يونيو، وموقع رقم (12) 16 يونيو، وموقع رقم (10) 19 يونيو، وموقع رقم (5) 20 يونيو، وموقع رقم (9) 21 يونيو، وأخيرًا موقع رقم (13) في 22 يونيو.
ودعت الوزارة جميع الشركات المؤهلة لحضور ورشة العمل الافتراضية التي تهدف إلى توعية المؤهلين وشرح الالتزامات، وآلية المنافسة الإلكترونية، وذلك في 30 مايو 2022، كما ستعمل الوزارة على برنامج زيارة حقلية لمدة 5 أيام للشركات المؤهلة؛ للوقوف على المواقع المتاحة للمنافسة ابتداءً من 31 مايو إلى 4 يونيو 2022.
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