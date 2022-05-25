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أكبر المطاحن في عُمان تتعاقد على كميات قمح تكفي حتى نهاية العام

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محصول من القمح
قمح
اقتصاد عمان

أكبر المطاحن في عُمان تتعاقد على كميات قمح تكفي حتى نهاية العام

الرئيس التنفيذي لمطاحن صلالة: نبحث تغطية احتياجاتنا من القمح للنصف الأول من عام 2023

دبي - العربية.نت

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أكدت شركة مطاحن صلالة العُمانية، تعاقدها لشراء كمية من القمح تبلغ 180 ألف طن من جمهورية الهند وأستراليا، ومن المتوقع وصولها خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مطاحن صلالة أحمد بن علوي الذهب، إن الكمية المتعاقد على شرائها تكفي حتى نهاية عام 2022.

أشار الذهب إلى أن السفينة "فاليانت سومر" غادرت ميناء كاندلا الهندي متوجهة إلى ميناء صلالة بمحافظة ظفار محملة بـ 66 ألف طن من القمح ضمن الكمية التي تعاقدت عليها الشركة من جمهورية الهند، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية.

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وذكر الرئيس التنفيذي أن الشركة تبحث حاليا تغطية احتياجاتها من القمح للنصف الأول من العام 2023، مشيرا إلى أن مطاحن صلالة تعد من أكبر المطاحن في سلطنة عمان وتعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 1500 طن في اليوم، وتستورد أكثر من 400 ألف طن من القمح سنويا.

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