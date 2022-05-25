اقتصاد أميركا
ارتفاع عدد المواليد بأميركا في 2021 لأول مرة منذ 7 سنوات
أكثر من 3.6 ملايين طفلا ولدوا العام الماضي
ذكر تقرير للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن عدد المواليد في الولايات المتحدة زاد 1%، في عام 2021، بعدما سجل مستوى منخفضا بسبب جائحة فيروس كورونا في عام 2020، في أول زيادة منذ عام 2014.
وأضاف التقرير أن ثلاثة ملايين و659289 طفلا ولدوا العام الماضي.
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وقال برادي هاميلتون خبير الإحصاء بالمركز الوطني للإحصاءات الصحية التابع للمراكز الأميركية إنه في حين أن معدل الخصوبة وعدد المواليد في عام 2021 قد زاد، فإنه لا يزال أقل من مستويات عام 2019.
وسجلت الولايات المتحدة في 2020 أقل عدد مواليد فيما يزيد على أربعة عقود.
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