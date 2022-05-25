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المركزي النيوزيلندي يرفع أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي

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اقتصاد

المركزي النيوزيلندي يرفع أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي

أسعار الفائدة في البلاد هي الأعلى منذ سبتمبر 2016

دبي - العربية.نت

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قام المركزي النيوزيلندي برفع أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، في خطوة تهدف لكبح ارتفاع أسعار التضخم في البلاد.

وقام المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 2% وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2016، فيما تم رفع الأسعار 1.75% منذ أكتوبر الماضي.

وتوقع المركزي النيوزيلندي ارتفاع التضخم إلى 7% في يونيو المقبل، وهو أعلى من المستويات المستهدفة والتي تتراوح بين 1 و3%.

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