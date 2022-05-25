اقتصاد
المركزي النيوزيلندي يرفع أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي
أسعار الفائدة في البلاد هي الأعلى منذ سبتمبر 2016
قام المركزي النيوزيلندي برفع أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، في خطوة تهدف لكبح ارتفاع أسعار التضخم في البلاد.
وقام المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 2% وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2016، فيما تم رفع الأسعار 1.75% منذ أكتوبر الماضي.
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وتوقع المركزي النيوزيلندي ارتفاع التضخم إلى 7% في يونيو المقبل، وهو أعلى من المستويات المستهدفة والتي تتراوح بين 1 و3%.
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