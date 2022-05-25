الهند تقرر فرض قيود على تصدير السكر.. هل تشعل أزمة جديدة؟

قررت الهند تقييد صادراتها من السكر في خطوة احترازية لحماية إمداداتها الغذائية، والحفاظ على استقرار الأسعار، بحسب وزارة الأغذية.

تأتي هذه الخطوة بعد أسبوع على حظر صادرات القمح.

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ووضعت الحكومة حداً أقصى لصادرات السكر عند 10 ملايين طن خلال موسم السكر القادم الذي يبدأ في أكتوبر.

وكان مصدر حكومي قال لوكالة "رويترز" أمس الثلاثاء، إن الهند تخطط لتقييد صادرات السكر للمرة الأولى منذ ست سنوات، لمنع ارتفاع الأسعار المحلية، مما قد يحد من صادرات هذا الموسم عند عشرة ملايين طن.

وتعد الهند أكبر منتج للسكر في العالم، وثاني أكبر مصدر له بعد البرازيل. ومن المتوقع أن تنتج الهند 35 مليون طن هذا الموسم، وتستهلك 27 مليون طن، وفقاً لجمعية مصانع السكر الهندية.

وقفزت الأسعار العالمية للسكر بنسبة 20% في العام الماضي.

وأدى انخفاض إنتاج السكر في البرازيل، وارتفاع أسعار النفط الذي شجع على إنتاج المزيد من الإيثانول القائم على قصب السكر، إلى تحفيز مكاسب الأسعار العالمية.