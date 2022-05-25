روسيا وإيران تبحثان مقايضة النفط والغاز

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن روسيا وإيران ناقشتا مقايضات محتملة للنفط والغاز والاستثمار في مشاريع النفط والغاز.

وأضاف للصحافيين عقب اجتماع مع ممثلين عن مجتمع الأعمال الإيراني: "الطاقة من أهم قطاعات تعاوننا التجاري والاقتصادي. وناقشنا بالتفصيل القضايا المتعلقة بتبادل تسليم الغاز والنفط وزيادة الاستثمارات المشتركة في مشاريع النفط والغاز".

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وقال نوفاك إن روسيا وإيران تواصلان تعزيز حصة العملات الوطنية في تسويات التجارة الخارجية، نقلاً عن وكالة إنترفاكس للأنباء.

وتابع: "كان أحد الموضوعات الرئيسية للمناقشة هو القطاع المالي والمصرفي، وإنشاء شروط للتسويات المتبادلة ومعالجة المدفوعات بين الكيانات القانونية والمنظمات. واتفقنا على التحول إلى استخدام العملات الوطنية قدر الإمكان".

وقال إن على جدول الأعمال أيضا الاتصال بنظام التحويلات المالية للبنك المركزي الروسي واستخدام قدرات أنظمة الدفع Mir وShetab.

وأضاف نوفاك: "نتوقع زيارة وفد من البنك المركزي ووزارة المالية الإيرانية في المستقبل القريب لاتخاذ القرارات النهائية في موسكو".

وقال إن الرؤساء المشاركين للجنة الحكومية الدولية ناقشوا طلب إيران لتوريد منتجات الحبوب والقمح والذرة، مضيفاً "نحن جاهزون لتوريد الدواجن".

من جانبه، قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي، إن "المجال الرئيسي هو التعاون المصرفي، وتحدثنا عن استخدام العملات الوطنية، وقد تم اتخاذ قرارات جيدة بشأن هذه القضايا".

وأضاف أنه تمت مناقشة تخصيص روسيا الجزء المتبقي من خط ائتمان حكومي دولي مفتوح لإيران بمبلغ إجمالي قدره 5 مليارات دولار، وناقشنا تخصيص الجزء المتبقي من الائتمان في إطار مشاريع مختلفة.