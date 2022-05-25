صادرات النفط السعودية ترتفع 118% إلى 114 مليار ريال في مارس

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأربعاء، ارتفاع الصادرات السلعية للسعودية بنسبة 93.2% في شهر مارس 2022، إلى 142.2 مليار ريال، مقارنة بنحو 73.6 مليار ريال في مارس 2021، نتيجة ارتفاع الصادرات البترولية بنسبة 117.85% إلى نحو 113.98 مليار ريال خلال مارس الماضي، مقابل 52.32 مليار ريال في مارس 2021.

وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 69.5% في شهر مارس 2021 إلى 80.2% في شهر مارس 2022.

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بينما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع شهر فبراير 2022 بمقدار 33.2 مليار ريال وبنسبة 30.5%.

كما سجلت الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير ارتفاعا في شهر مارس 2022 بنسبة 25.4% بالمقارنة مع شهر مارس 2021، حيث سجلت 28.2 مليار ريال مقابل 22.5 مليار ريال، بينما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بمقدار 3.2 مليار ريال ونسبة 12.8% بالمقارنة مع شهر فبراير 2022.

أما بالنسبة للواردات، فقد ارتفعت في شهر مارس 2022 بنسبة 9.8% ومقدار 4.9 مليار ريال، حيث بلغت قيمتها 55.2 مليار ريال مقابل 50.3 مليار ريال في شهر مارس 2021، كما ارتفعت قيمة الواردات بالمقارنة مع شهر فبراير 2022 بمقدار 6.1 مليار ريال ونسبة 12.5%.

وسجلت المملكة فائضاً تجارياً نحو 86.93 مليار ريال في مارس 2022، مقارنة بنحو 23.28 مليار ريال في مارس 2021، بزيادة 273%.

الصادرات بالربع الأول

وارتفعت الصادرات السلعية السعودية بنسبة 72.7% في الربع الأول من العام الجاري إلى 359.3 مليار ريال، مقابل 208 مليارات ريال في الربع الأول من 2021، نتيجة ارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 133.6 مليار ريال وبنسبة 90.3% إلى 281.47 مليار ريال.

وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 71.1% في الربع الأول من 2021 إلى 78.3% في الربع الأول 2022، بينما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع الربع الرابع 2021 بمقدار 37.4 مليار ريال ونسبة 11.6%

وسجلت الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير في الربع الأول من عام 2022 ارتفاعًا بنسبة 29.4% بالمقارنة مع الربع الأول 2021، حيث سجلت 77.8 مليار ريال مقابل 60.1 مليار ريال، بينما انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية بالمقارنة مع الربع الرابع 2021 بمقدار 4.4 مليار ريال ونسبة 5.4%.

أما بالنسبة للواردات، فقد ارتفعت في الربع الأول من 2022 بنسبة 12.5% بمقدار 17.4 مليار ريال؛ حيث بلغت قيمتها 156.8 مليار ريال في الربع الأول من 2022، مقابل 139.4 مليار ريال في الربع الأول من 2021، كما ارتفعت قيمة الواردات بالمقارنة مع الربع الرابع 2021 بمقدار 8.2 مليار ريال ونسبة 5.5%.

وبلغ الفائض التجاري 202.5 مليار ريال في الربع الأول من 2022، مقابل 68.64 مليار ريال في الربع المماثل من 2021، بزيادة 195%.