وزير المالية: السعودية وفرت 3 أمور أساسية للمستثمرين
أكد أن المملكة وفرت المصداقية من خلال عدد من الإصلاحات التي تم إجراؤها
قال وزير المالية محمد الجدعان السعودي، إن المملكة وفرت للمستثمرين 3 أمور أساسية تتضمن المصداقية والقدرة على التنبؤ بالأحداث والشفافية.
وأضاف الجدعان في جلسة حول السعودية في المنتدى الاقتصادي العالمي، أن السعودية وفرت المصداقية من خلال عدد من الإصلاحات التي تم إجراؤها.
وقال "المملكة بدأت تتقدم في القدرة على التنبؤ بالأحداث مقارنة بالسابق، كما أن الشفافية تتضمن فتح البيانات للجمهور للاطلاع عليها".
وأشار الجدعان "ننضج كثيرا عن ما بدأنا به، وقد قطعنا شوطا كبيرا في ذلك، وهنا تقدم برنامج الاستدامة المالية، وقد عانت السعودية من كورونا ولكن واجهنا صدمة ثنائية بسبب أزمة جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.
"فكرة رؤية 2030 كانت تخص تنويع الاقتصاد بشل كبير واتخذنا قرارات صعبة جدا وتواصلنا مع القطاع الخاص والجمهور ووفرنا الدعم المناسب ولم نفقد تركيزنا أو انضباطنا"، وفقا للجدعان.
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