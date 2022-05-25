وزير المالية العراقي: الاحتياطات ستتجاوز 90 مليار دولار نهاية العام الحالي

قال وزير المالية العراقي، علي علاوي، اليوم الأربعاء، إنه "من المتوقع أن يؤدي التعافي المستمر لأسعار النفط إلى زيادة الاحتياطات النقدية لدى البنك المركزي إلى أكثر من 90 مليار دولار بحلول نهاية العام 2022 وهو مستوى قياسي للعراق".

وأضاف أن "التعافي في أسعار النفط والإدارة المالية الحكيمة، ساعد الاحتياطيات على أن تصبح 70 مليار دولار بحلول أبريل/نيسان".

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وأوضح الوزير أن "انخفاض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي في ديسمبر/كانون الأول 2020 أسهم في انخفاض الطلب على الدولار الأميركي، في حين أن الطلب الحالي على الدولار أعلى من الانخفاضات التي شوهدت في العام 2020 إلا أنه أقل بكثير من الفترة التي سبقت العام 2020"، نقلاً عن وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأشار الى أن "استمرار مبيعات وزارة المالية بالدولار الأميركي يعكس زيادة عائدات النفط، وزيادة توفير الحكومة للسلع والخدمات للمواطنين"، مؤكداً أن "ارتفاع مبيعات وزارة المالية للدولار الأميركي مقابل انخفاض الطلب على الدولار سيؤدي إلى زيادة احتياطيات العملة الأجنبية لدى البنك المركزي".

وبشأن الدين التجاري للعراق قال وزير المالية، إن "الدين التجاري الحقيقي الوحيد للعراق هو 2 من 3 سندات يوروبوند بمعدل فائدة 5.8% و6.72%، بينما الثالث بمعدل فائدة 2.149%، وهو مضمون من قبل الحكومة الأميركية.

وأضاف أن جميع الديون الأخرى هي بشروط ميسرة للغاية، لافتاً الى أن "الدين الخارجي لا يشمل ديون النظام السابق والتي تبلغ 57.8 تريليون دينار، أو ما يعادل 39.9 مليار دولار، وهي مجمدة منذ العام 2003 بدون فوائد أو سداد كجزء من عمل وزارة المالية لتخفيض الديون".