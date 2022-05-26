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أميركا.. طلبات إعانة البطالة تتراجع وسط طلب قوي على العمالة

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إعلان خاص بمعرض للتوظيف في نيويورك (رويترز)
إعلان خاص بمعرض للتوظيف في نيويورك (رويترز)
اقتصاد أميركا

أميركا.. طلبات إعانة البطالة تتراجع وسط طلب قوي على العمالة

سوق العمل الأميركية لا تزال تشهد أزمة

واشنطن - رويترز

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انخفض عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي، بما يتوافق مع ظروف سوق العمل التي لا تزال تشهد أزمة وسط طلب قوي على العمالة، على الرغم من رفع سعر الفائدة وتشديد الأوضاع المالية.

قالت وزارة العمل الأميركية، اليوم الخميس، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى انخفضت في الأسبوع المنتهي في 21 مايو، بواقع ثمانية آلاف، لتبلغ 210 آلاف بعد تعديل الأرقام في ضوء العوامل الموسمية.

وأدى الانخفاض إلى تخفيف حدة الزيادة في الأسبوع السابق جزئيا، والذي شهد زيادة الطلبات إلى أعلى مستوى لها منذ يناير.

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كان خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم، توقعوا أن يصل عدد الطلبات إلى 215 ألف طلب في الأسبوع الأخير.

مع ذلك، يعتقد آخرون أن بعض شركات التجزئة تسرح العمال. وخفضت شركات تجزئة عديدة، بما في ذلك وولمارت، الأسبوع الماضي توقعاتها لأرباح العام بأكمله، محذرة من أن التضخم يقلص الأرباح.

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