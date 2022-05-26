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المركزي التركي يبقي سعر الفائدة عند 14٪ رغم تراجع الليرة وارتفاع التضخم

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الليرة التركية
الليرة التركية
اقتصاد تركيا

المركزي التركي يبقي سعر الفائدة عند 14٪ رغم تراجع الليرة وارتفاع التضخم

أشعلت دورة التيسير النقدي أزمة عملة شهدت انخفاض الليرة بنسبة 44%

إسطنبول - رويترز

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أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة عند 14%، للشهر الخامس على التوالي اليوم الخميس كما كان متوقعا، رغم تنبؤات بأن يتجاوز التضخم 70%، بينما يهدد انخفاض جديد في الليرة بمزيد من ارتفاع الأسعار.

ودافع البنك عن سياسته قائلا إنه يتوقع أن ينخفض معدل التضخم بسبب الإجراءات المتخذة بالفعل لاستقرار الأسعار والنهاية المتوقعة للصراع بين روسيا وأوكرانيا وعوامل أخرى.

خفض البنك سعر الفائدة بواقع 500 نقطة أساس في نهاية العام الماضي مع ارتفاع التضخم، وهي خطوة غير تقليدية سعى إليها الرئيس رجب طيب أردوغان منذ فترة طويلة على الرغم من ارتفاع الأسعار بالفعل.

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أشعلت دورة التيسير النقدي أزمة عملة شهدت انخفاض الليرة بنسبة 44%، مقابل الدولار مع نهاية العام الماضي، مما أدى إلى زيادة التضخم.

يقول خبراء الاقتصاد إن التضخم ارتفع إلى 69.97%، في أبريل/نيسان، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر في الأشهر المقبلة. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أزمة الليرة ولكن أيضا نتيجة تداعيات الحرب.

وانخفضت الليرة إلى 16.43 مقابل الدولار بعد قرار سعر الفائدة من 16.38.

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