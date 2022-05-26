بريطانيا تفرض ضريبة استثنائية على شركات الطاقة العملاقة

أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الخميس، فرض ضريبة استثنائية على شركات الطاقة العملاقة، كاشفة في الوقت نفسه عن خطة دعم بقيمة 15 جنيه إسترليني على خلفية ارتفاع التضخم.

وكان مسؤول كبير في مجلس الوزراء البريطاني، قال في وقت سابق، إن فرض ضريبة مفاجئة على أرباح شركات الطاقة سيكون مصحوباً "بتكاليف".

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وذكرت "بلومبرغ" الأحد الماضي، أن هذا التصريح من جانب وزير التعليم البريطاني نديم الزهاوي (عراقي الأصل)، جاء بعدما حذر المدير التنفيذي لشركة بريطانية كبرى لتوريد الطاقة من أن هناك مخاطر من سقوط الملايين من الأسر في "فقر الطاقة".

وقال مركز للدراسات إن الأسر محدودة الدخل تتحمل العبء الأكبر.