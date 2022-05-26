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بوتين يزيد المعاشات التقاعدية.. ويطمئن الروس بشأن التضخم   

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فلاديمير بوتين (أرشيفية من فرانس برس)
فلاديمير بوتين (فرانس برس)
اقتصاد روسيا

بوتين يزيد المعاشات التقاعدية.. ويطمئن الروس بشأن التضخم

وعد برفع الحد الأدنى الاجتماعي اعتبارا من يونيو

موسكو - فرانس برس

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حاول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، طمأنة مواطنيه بشأن التضخم المتسارع في البلاد، وأعلن عن زيادة المعاشات التقاعدية والدعم الاجتماعي لامتصاص زيادة الأسعار.

وقال خلال اجتماع مع مجلس الدولة، أمس الأربعاء: "أقترح زيادة بنسبة 10% على معاشات المتقاعدين الذين لا يعملون ابتداء من الأول من يونيو هذا العام".

وأكد أنه مع المقايسة التي أجريت منذ بداية العام، كانت الزيادة في المعاشات "أعلى من مستوى التضخم".

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وبلغت نسبة التضخم 17.8% سنوياً في أبريل، وهو رقم قياسي في 20 عاما.

ومع ذلك، قال بوتين، إنه "وفقًا للخبراء، تباطأ نمو التضخم ولن يتجاوز 15% في نهاية عام 2022". ووعد أيضا بزيادة الحد الأدنى الاجتماعي اعتبارا من يونيو، حيث سيزداد الحد الأدنى للأجور بنسبة 10% إلى 15279 روبل (240 يورو وفق المعدل الحالي)، وستتم زيادة المخصصات العائلية، خصوصاً لزوجات العسكريين.

وبدأت العقوبات الغربية غير المسبوقة على موسكو تلقي بثقلها على الاقتصاد الروسي.

ويقوض التضخم القياسي، وزيادة اللجوء إلى البطالة الجزئية بهدف تجنب تسريح العمال، القوة الشرائية للروس في حين أن معدل الادخار لديهم منخفض.

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