توقعات بانكماش حاد لعجز الميزانية الأميركية للعام المالي 2022

قال مكتب الميزانية بالكونغرس الأميركي، إن العجز في الميزانية الاتحادية للولايات المتحدة للعام المالي 2022، سينكمش إلى 1.036 تريليون دولار من 2.775 تريليون دولار في العام المالي 2021، بدعم من قفزة في إيرادات الضرائب ناتجة عن تعاف اقتصادي قوي من جائحة "كوفيد-19".

وأضاف المكتب أيضا في أحدث توقعاته بشأن الاقتصاد والميزانية، أمس الأربعاء، إن العجز في العام المالي 2022 من المنتظر أن يكون أقل بمقدار 118 مليار دولار عن تقديراته التي أصدرها في يوليو تموز الماضي، وفقا لـ"رويترز".

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وينتهي العام المالي 2022 في 30 سبتمبر أيلول.

وتوقع مكتب الميزانية، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة سينمو بنسبة 3.1% في العام 2022 مقارنة مع نمو 5.5% في 2021، وأن يبلغ 2.2% في 2023 و1.5% في 2024.

وتكهن بأن تضخم أسعار المستهلكين الأميركيين، سيبلغ 6.1% للعام 2022 و3.1% للعام 2023 و2.4% للعام 2024.