"التجارة" السعودية تُشهر بصاحب منشأة خالف شروط وضوابط التخفيضات

شهرت وزارة التجارة السعودية، بصاحب منشأة تختص في تجارة زيوت السيارات في محافظة الزلفي بعد صدور حكم قضائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، نظير عدم الالتزام بشروط وضوابط تراخيص التخفيضات بالإعلان عن تخفيضات دون ترخيص، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية في الرياض والمتضمن فرض غرامة مالية، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

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وكانت وزارة التجارة، وفرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونياً بهدف القضاء على العروض الوهمية والمضللة للمستهلك، إلى جانب تنفيذها جولات تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت بضوابط وشروط إجراء العروض والتخفيضات التجارية.

وحثت المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.