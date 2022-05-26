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"رويترز": اتفاق صندوق النقد ينتظر إلغاء باكستان سقف أسعار الوقود

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باكستان اقتصاد
باكستان قالت أول مايو إنها ستُبقي على الدعم.
اقتصاد

"رويترز": اتفاق صندوق النقد ينتظر إلغاء باكستان سقف أسعار الوقود

بعد اختتام محادثات بين الجانبين في الدوحة

كراتشي - رويترز

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قال مصدر باكستاني مطلع على المحادثات بين باكستان وصندوق النقد الدولي، إنهما تمكنا من التوصل إلى الخطوط العريضة لاتفاق للإفراج عن دفعة تالية من الأموال، والتي ستأتي بمجرد أن تلغي إسلام اباد دعم الوقود.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر هويته، في رسالة نصية إلى "رويترز"، بعد اختتام المحادثات مع صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء في العاصمة القطرية الدوحة: "عندما نرفع أسعار الوقود سيتم إبرام الاتفاق.. توصلنا إلى الخطوط العريضة".

وتتوقف شريحة معلقة تزيد قيمتها عن 900 مليون دولار على مراجعة ناجحة يجريها صندوق النقد الدولي.

وكانت باكستان قالت أول مايو الجاري، إنها ستُبقي على الدعم من أجل استمرار ثبات أسعار الوقود والطاقة لمصلحة المستهلكين وذلك بالمخالفة لتوصيات صندوق النقد الدولي في وقت تسعى فيه البلاد لزيادة حزمة الإنقاذ التي تتفاوض عليها مع الصندوق.

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