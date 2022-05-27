البنك الدولي يدعم تركيا بـ500 مليون دولار لتوفير لقاحات "كوفيد"

قال البنك الدولي إن مجلس مديريه التنفيذيين، وافق على تمويل إضافي بقيمة 500 مليون دولار لدعم تركيا في جهودها لمكافحة "كوفيد-19".

وأضاف البنك أمس الخميس، أن الأموال، التي سيكون أجل استحقاقها 10 سنوات ونصف السنة مع فترة سماح مدتها خمس سنوات، ستستخدم لتوفير لقاحات "كوفيد" الآمنة والفعالة في تركيا.

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وأوضح أنه سيتم توفير 250 مليون دولار إضافية كتمويل مشترك من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى المساعدة في تغطية تكاليف شراء اللقاحات.

وكان البنك الدولي، وافق في وقت سابق على تمويل بقيمة 100 مليون دولار لتركيا في أبريل 2020.