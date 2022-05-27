تراجع حاد للأرباح الصناعية في الصين خلال أبريل.. الأكبر منذ مارس 2020

تراجعت أرباح الشركات الصناعية في الصين بأسرع وتيرة في عامين خلال أبريل، إذ أدى ارتفاع أسعار المواد الخام وفوضى سلاسل التوريد بسبب قيود مكافحة فيروس كورونا إلى تقليص هوامش الربح وتعطيل نشاط المصانع.

وتقلصت الأرباح 8.5% عنها قبل عام، انخفاضا من زيادة 12.2% في مارس، وذلك وفقا لحسابات "رويترز" المستندة إلى البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الجمعة.

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ويعد هذا التراجع، الأكبر منذ مارس 2020.

وقال كبير خبراء الإحصاء في المكتب، تشو هونغ، في بيان: "خلال أبريل، انتشر ظهور بؤر (كوفيد-19) في بعض المناطق، مما أحدث صدمات كبيرة في إنتاج وعمليات الشركات الصناعية وأدى إلى انخفاض أرباحها".

وأضاف تشو أن المناطق الشرقية والشمالية الشرقية المتضررة من فيروس كورونا عانت تراجعا في الأرباح بنسبة 16.7% و8.1% على الترتيب في الأشهر الأربعة الأولى من العام.

وخفض قطاع مصانع السيارات أرباح الصناعات التحويلية 6.7 نقطة مئوية في أبريل.

وتضررت الصناعات بشدة من الإجراءات الصارمة واسعة النطاق المفروضة لمكافحة فيروس كورونا والتي أدت إلى إغلاق المصانع والطرق السريعة والموانئ.

وانخفض الناتج الصناعي لشنغهاي، المركز التجاري بالبلاد، بنسبة 61.5% في أبريل، وسط إغلاق شامل، وهو تراجع أكثر حدة بكثير مقارنة مع انخفاض 2.9% على الصعيد الوطني.

وقال مكتب الإحصاء، إن أرباح الشركات الصناعية نمت 3.5% على أساس سنوي إلى 2.66 تريليون يوان (395.01 مليار دولار) في الفترة من يناير إلى أبريل، انخفاضا من نمو بنسبة 8.5% في الأشهر الثلاثة الأولى.