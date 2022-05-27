وفاة مالك إحدى أكبر سلاسل السوبرماركت في مصر

نشرت الصفحة الرسمية لسلسلة محلات أولاد رجب على موقع "فيسبوك" اليوم الجمعة، نعي وفاة رئيس مجلس الإدارة ومالك مجموعة أولاد رجب، مصطفى رجب.

وقالت الصفحة :"ننعى بمزيد من الحزن والأسى وفاة المغفور له الحاج مصطفى رجب رئيس مجلس الإدارة ومالك مجموعة أولاد رجب، الذي وافته المنية في مستشفى هليوبوليس بمصر الجديدة".

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يشار إلى أن مجموعة أولاد رجب، تمتلك واحدة من أكبر سلاسل السوبرماركت انتشارا فى مصر.