.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

وفاة مالك إحدى أكبر سلاسل السوبرماركت في مصر

  • الخط
284658616_5301140139944490_7893420549295285161_n
مصطفى رجب (صفحة أولاد رجب على فيسبوك)
اقتصاد مصر

وفاة مالك إحدى أكبر سلاسل السوبرماركت في مصر

"أولاد رجب" نشرت نعيا له على "فيسبوك"

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

نشرت الصفحة الرسمية لسلسلة محلات أولاد رجب على موقع "فيسبوك" اليوم الجمعة، نعي وفاة رئيس مجلس الإدارة ومالك مجموعة أولاد رجب، مصطفى رجب.

وقالت الصفحة :"ننعى بمزيد من الحزن والأسى وفاة المغفور له الحاج مصطفى رجب رئيس مجلس الإدارة ومالك مجموعة أولاد رجب، الذي وافته المنية في مستشفى هليوبوليس بمصر الجديدة".

يشار إلى أن مجموعة أولاد رجب، تمتلك واحدة من أكبر سلاسل السوبرماركت انتشارا فى مصر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لماذا يختار شباب لبنان ركوب قوارب الموت؟ لماذا يختار شباب لبنان ركوب قوارب الموت؟
اكتشف المزيد