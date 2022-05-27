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"موديز" تثبّت التصنيف الائتماني للكويت عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة

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اقتصاد الكويت

"موديز" تثبّت التصنيف الائتماني للكويت عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة

أشارت إلى أن البيئة السياسية الصعبة تحدّ من الإصلاحات ومن إمكانية تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط

دبي - العربية.نت

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ثبّتت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف الكويت الائتماني عند (A1)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مدعومة بتقديرات الوكالة بأن الميزانية العمومية للكويت والمصدات المالية ستظل قوية في المستقبل المنظور، وهو ما يحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

لكن الوكالة لفتت إلى أن البيئة السياسية الصعبة تحدّ من الإصلاحات ومن إمكانية تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.

كما قالت إن عدم توسيع خيارات الحكومة التمويلية عبر إصدار تشريع خاص في البرلمان، قد يعيد طرح مخاطر السيولة ويؤثر على ملف الائتمان على المدى البعيد.

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