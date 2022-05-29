السعودية.. تعديلات في نظام الوزراء ونوابهم وموظفي المرتبة الممتازة بأوامر ملكية
شملت رئاسة هيئة الجبيل وينبع والهيئة العامة للتجارة
صدر اليوم الأحد عدد من الأوامر الملكية في السعودية، شملت وفق ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، تعيين المهندس خالد بن محمد بن عبدالرحمن السالم، رئيساً للهيئة الملكية للجبيل وينبع بمرتبة وزير، وإعفاء عبدالرحمن بن أحمد بن حمدان الحربي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية من منصبه.
كما تم تعيين عادل بن أحمد الجبير مبعوثاً لشؤون المناخ، بالإضافة إلى عمله كوزير دولة للشؤون الخارجية، وعبدالرحمن بن أحمد بن حمدان الحربي سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية بالمرتبة الممتازة.
إلى جانب إعفاء بدر بن عبدالمحسن بن عبدالله بن هداب مساعد وزير التجارة من منصبه، وتعيينه مساعداً لرئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.
ونصت الأوامر الملكية أيضاً على تعيين الدكتور نجم بن عبدالله الزيد نائباً لوزير العدل بالمرتبة الممتازة، وحمود بن بداح المريخي مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
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