القابضة الإماراتية تخصص 10 مليارات دولار لصندوق استثمار مع مصر والأردن
الاستثمارات الإماراتية في مصر بلغت 20 مليار دولار
نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الأحد، عن سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، قوله إن الشركة القابضة المملوكة لحكومة أبوظبي خصصت عشرة مليارات دولار لصندوق يهدف للاستثمار في مشروعات بالشراكة مع مصر والأردن.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء مصر خلال لقائه مجلس المستثمرين الإماراتيين في قصر الإمارات بأبوظبي، أمس السبت، حرص مصر على تواجد أكبر عدد من الشركات الإماراتية في مختلف القطاعات، وتذليل العقبات التي قد تواجههم، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تعمل على طرح بعض الأصول أمام القطاع الخاص لكي يستحوذ على نسب منها، تصل قيمتها التقديرية لنحو 40 مليار دولار على مدار أربع سنوات بمتوسط 10 مليارات في العام.
من جانبه، استعرض جمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر، والتي بلغت 20 مليار دولار، متوقعاً زيادتها إلى 35 مليار دولار خلال 5 سنوات، وفقاً للخطط والتوجهات الحالية لأعضاء المجلس.
وفي أبريل نفذت شركة أبوظبي القابضة ADQ عمليات شراء حصص في 5 شركات مدرجة بالبورصة المصرية، في صفقات بلغت قيمتها الإجمالية 1.82 مليار دولار.
شملت الصفقات شركة أبوقير للأسمدة وبنك التجاري الدولي وشركة "فوري".
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