اقتصاد قطر
المركزي القطري يتوقع نمو الاقتصاد المحلي 3.5% في 2022
وبدء ترخيص شركات التكنولوجيا المالية قريبًا
توقع محافظ مصرف قطر المركزي، الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر 3.5% خلال العام الجاري.
وأشار المحافظ إلى أن قطر تخطط لبدء ترخيص شركات التكنولوجيا المالية قريبًا.
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وتوقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية في أبريل نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر بنسبة 3.2% هذا العام مقارنة مع نمو 1.6% في 2021 بدعم من كأس العالم لكرة القدم.
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