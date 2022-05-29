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المركزي القطري يتوقع نمو الاقتصاد المحلي 3.5% في 2022

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اقتصاد قطر

المركزي القطري يتوقع نمو الاقتصاد المحلي 3.5% في 2022

وبدء ترخيص شركات التكنولوجيا المالية قريبًا

دبي - العربية.نت

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توقع محافظ مصرف قطر المركزي، الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر 3.5% خلال العام الجاري.

وأشار المحافظ إلى أن قطر تخطط لبدء ترخيص شركات التكنولوجيا المالية قريبًا.

وتوقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية في أبريل نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر بنسبة 3.2% هذا العام مقارنة مع نمو 1.6% في 2021 بدعم من كأس العالم لكرة القدم.

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