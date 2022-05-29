سيمنس تفوز بصفقة سكك حديدية لقطارات فائقة السرعة بـ8.7 مليار دولار في مصر

قالت مجموعة سيمنس الألمانية السبت إن مصر وقعت عقدا مع وحدتها لصناعات السكك الحديدية وشركائها في كونسورتيوم لبناء خطي سكك حديدية لقطارات فائقة السرعة بطول ألفي كيلومتر.

وأضافت سيمنس أن الاتفاق بين الهيئة القومية للأنفاق في مصر وتحالف من شركة سيمنس موبيلتي وأوراسكوم كونستراكشون والمقاولون العرب سيُنشأ بموجبه سادس أكبر نظام للسكك الحديدية عالية السرعة في العالم.

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وقال رولاند بوش الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في بيان "إنها أكبر طلبية في تاريخ سيمنس".

ويعد المشروع جزءا من استثمارات مصر الواسعة في البنية التحتية للنقل على مدى السنوات القليلة الماضية.

وبمجرد اكتمالها، ستتألف شبكة القطارات فائقة السرعة في مصر من ثلاثة خطوط للسكك الحديدية، أحدها خط يربط بين سواحلها على البحر الأحمر والبحر المتوسط، والخطان المعلنان اليوم.

وأضافت سيمنس أن حصة الشركة التابعة لها في المشروع تبلغ 8.1 مليار يورو (8.69 مليار دولار) وتتضمن العقد المبدئي بقيمة 2.7 مليار يورو للخط الأول الموقع في الأول من سبتمبر/أيلول 2021.