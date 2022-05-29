مجمع الملك سلمان البحري: نتوقع استثمارات أجنبية إضافية بـ4.6 مليار دولار

توقع الرئيس التنفيذي للشركة العالمية للصناعات البحرية، الدكتور عبدالله الأحمري، أن يستقطب مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية في منطقة رأس الخير استثمارات أجنبية مباشرة إضافية في سلسلة التوريد بقيمة 4.6 مليار دولار، موزعة بين مجال الألواح الفولاذية بـ2.6 مليار دولار، وملياري دولار في مجال صب وتشكيل الألواح الفولاذية وأنظمة الحفر.

وتتولى الشركة العالمية للصناعات البحرية - وهي شركة مشتركة من أرامكو السعودية، البحري، هيونداي للصناعات الثقيلة، ولامبريل البريطانية - تشغيل الجزء الأكبر من المجمع العملاق.

مادة اعلانية

ويمثل إنجاز المجمع حسب جدوله الزمني المعلن، تحديا حقيقيا تواجهه الشركة، إلا أن الدكتور الأحمري قال "لدينا فكرة واضحة للغاية عما يجب فعله، ووصلنا بالفعل إلى مرحلة حققنا فيها كثيرا من الأمور فيما يتعلق بنسب إنجاز المشروع العملاق، ولدينا بعض الأمور قيد العمل في الوقت الحالي".

وأكد أن الأعمال الإنشائية في المجمع تسير وفق الجدول الزمني المحدد، حيث حظيت أعمال إنشاء البنية التحتية لهذا المجمع الوطني العملاق بدعم من الحكومة بنحو 3.8 مليار دولار.

ويضيف الأحمري "نوظف في الأعمال الإنشائية أحدث التقنيات، بما في ذلك قدرات الذكاء الاصطناعي والمؤشرات القياسية الحيوية وإنترنت الأشياء، ما يمنحنا ميزة متقدمة في عصر التحول الرقمي، ليكون مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية عند اكتماله أكبر مجمع للصناعات البحرية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

ويشير الأحمري إلى مساهمة المجمع في تشكيل مستقبل الصناعات البحرية العالمية، وذلك انطلاقا من موقعه الاستراتيجي واعتماده على أحدث الحلول الرقمية في القطاع لتوفير خدمات بحرية متقدمة ومستدامة تشمل خدمات بناء وصيانة وإصلاح السفن التجارية، بما في ذلك ناقلات النفط الضخمة، وناقلات البضائع السائبة، وسفن المساندة البحرية، ومنصات الحفر البحرية، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

وسيسهم مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية في تطوير صناعات وخدمات متنوعة في قطاع الأعمال البحرية، بالاستفادة من موقع المملكة كمركز لوجستي استراتيجي، ورأس الخير تحديدا، كونها نقطة جذب مهمة للشركات.

المستثمرون الرئيسون في المجمع ضخوا استثمارات مباشرة بقيمة 1.2 مليار دولار، موزعة بين شركة ماكديرموت "500 مليون دولار"، وشركة لامبريل "340 مليون دولار"، وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة "340 مليون دولار"، وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة - المحركات "52 مليون دولار".