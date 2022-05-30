التضخم في ألمانيا يسجل 7.9٪ .. أعلى مستوى منذ توحيد البلاد عام 1990

سجل التضخم في ألمانيا رقما قياسيا جديدا في مايو عند 7.9٪ على أساس سنوي، مدفوعا بالحرب في أوكرانيا، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وتعطيل سلاسل التوريد العالمية، وفقا للأرقام المؤقتة الصادرة اليوم الاثنين.

واكتسب مؤشر التضخم في ألمانيا 0.5 نقطة مقارنة بشهر أبريل، وبالتالي صعد إلى أعلى مستوى له منذ إعادة توحيد البلاد في العام 1990.

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مثل هذا الرقم التضخمي المرتفع، يعود إلى يناير 1952، أي إلى حقبة ألمانيا الغربية.