توقيع مذكرة تفاهم لاستخدام مواد بناء بوليمرية مستدامة في مشروعات الدرعية

وقّع برنامج استدامة الطلب على البترول، مذكرة تفاهم مع هيئة تطوير بوابة الدرعية، تستهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجال استخدام مواد بناء بوليمرية مستدامة في مشروعات الهيئة.

وتستهدف مذكرة التفاهم أيضا تحديد الفرص التي من شأنها تحسين أعمال البناء والتشغيل في مشروعات هيئة تطوير بوابة الدرعية، ووضع خطة لتقييم وتنفيذ تلك الفرص.

مادة اعلانية

ويهدف مشروع "بوابة الدرعية" إلى ترميم المنطقة التاريخية كمشروع تراثي ثقافي، وإعادتها إلى ماضيها العريق في القرن الثامن عشر، ولتصبح وجهة سياحية محلية وعالمية نظراً لما تضمه من جغرافيا وتاريخ عتيق.