شنغهاي تكشف عن تدابير جديدة لدعم الاقتصاد مع رفع قيود الإغلاق

كشفت حكومة شنغهاي عن تدابير جديدة لدعم الاقتصاد ضمن خطتها لرفع قيود الإغلاق، حيث سمحت لجميع الشركات المصنعة باستئناف العمليات بدءا من يونيو وأصدرت عشرات السياسات لتنشيط الاقتصاد المتأثر بالإغلاق المرتبط بفيروس "كوفيد-19".

وخففت المدينة، البالغ عدد سكانها 25 مليون نسمة، متطلبات اختبار "كوفيد" للأشخاص الذين يدخلون الأماكن العامة اعتبارا من أول يونيو، في محاولة لاستعادة الحياة الطبيعية بعد إغلاق دام لمدة شهرين.

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وتشمل خطة الحكومة المزيد من خفض الضرائب والرسوم على الشركات مع تعزيز الدعم المالي لشركات التجارة الخارجية، إلى جانب تشجيع الشركات التجارية ومنصات التجارة الإلكترونية على تقديم خصومات لدعم الاستهلاك.

وتضمنت الخطة العمل على دعم مشاريع البنية التحتية في قطاعات السكك الحديدية والمطارات والموانئ والطاقة، بالتزامن مع بدء المزيد من مشاريع التجديد الحضري ودعم الحكومة المحلية لبيع سندات خاصة لمشاريع تجديد المدينة.

كذلك سيعمل المركز المالي على تسريع الموافقات على المشاريع العقارية وتوفير مشاريع سكنية جديدة، ومساعدة الشركات الأجنبية على استئناف العمليات ودعم الشركات متعددة الجنسيات لإنشاء مقار إقليمية ومراكز بحثية في شنغهاي.

ووفقا لـ"بلومبرغ"، قال رئيس لجنة التنمية والإصلاح لمدينة شنغهاي "هوا يوان"، إن "الإجراءات الجديدة - السارية حتى نهاية عام 2022 - وجانب السياسات الصادرة في مارس، ستقلل العبء على المؤسسات بمقدار 300 مليار يوان (44.8 مليار دولار) هذا العام".