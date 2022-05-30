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"المركزي" الكويتي يخصص إصدار سندات وتورق بـ1.2 مليار دولار

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بنك الكويت المركزي
بنك الكويت المركزي
بنوك الكويت

"المركزي" الكويتي يخصص إصدار سندات وتورق بـ1.2 مليار دولار

أجل الإصدار 6 أشهر بمعدل عائد 2%

دبي - العربية.نت

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أعلن بنك الكويت المركزي اليوم الاثنين، تخصيص إصدار سندات وتورق بقيمة 360 مليون دينار كويتي، أو ما يعادل 1.2 مليار دولار أميركي.

وقال "المركزي" في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن أجل الإصدار 6 أشهر بمعدل عائد 2%.

وكان بنك الكويت المركزي قد أصدر في 23 مايو الجاري، سندات وتورق بقيمة 240 مليون دينار "نحو 792 مليون دولار" لأجل ثلاثة أشهر بنسبة عائد 1.625%.

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