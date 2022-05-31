اقتصاد الصين
استمرار انكماش قطاع التصنيع في الصين خلال مايو
الأرقام جاءت أفضل من التوقعات
أظهرت بيانات رسمية صينية، استمرار انكماش نشاط المصانع في مايو، لكن بوتيرة أقل من شهر أبريل، وذلك مع تخفيف الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات في القطاع الصناعي خلال مايو 2022 ليصل إلى 49.6 نقطة مقارنة 47.4 نقطة وهو ما جاء أفضل من التوقعات، علما أن أي قراءة دون الـ50 نقطة تشير إلى الانكماش.
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كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير الصناعي، الذي يقيس نشاط البناء والخدمات ليلامس 48 نقطة في مايو مقارنة 42 نقطة في أبريل، ما قد يشير إلى أن الأسوأ في الأزمة الصينية قد اقترب من نهايته.
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