الاتحاد الأوروبي يخصص 9 مليارات يورو لأوكرانيا لتلبية احتياجاتها من السيولة    

أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أن قادة الدول الـ27 الأعضاء في التكتل وافقوا خلال قمة في بروكسل مساء أمس الاثنين على منح 9 مليارات يورو للحكومة الأوكرانية، لتغطية احتياجاتها الفورية من السيولة لإبقاء اقتصادها قائماً.

ونقلت "فرانس برس" عن مصدر أوروبي، أن التمويل الأوروبي سيأخذ شكل "قروض طويلة الأجل" بأسعار فائدة ميسرة، علماً أن كييف حددت احتياجاتها للسيولة بمبلغ 5 مليارات دولار شهرياً.

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وكان ميشيل، قال في وقت سابق أمس، إن زعماء الاتحاد وافقوا على حظر تصدير النفط الروسي إلى دول الاتحاد، حسبما أفادت "رويترز".

وكتب ميشيل على تويتر: "يشمل هذا على الفور أكثر من ثلثي واردات النفط من روسيا، مما يقطع مصدرا ضخما لتمويل آلتها الحربية".

وأضاف أن القادة اتفقوا أيضا على منع سبيربنك، أكبر بنك روسي، من الوصول إلى نظام سويفت الدولي للمعاملات المالية وحظر ثلاث محطات إذاعية روسية أخرى مملوكة للدولة.