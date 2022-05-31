الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقية للتجارة الحرة

وقعت إسرائيل اتفاقية للتجارة الحرة مع الإمارات اليوم الثلاثاء، تعد أول اتفاقية تجارة من نوعها مع بلد عربي، وخطوة تهدف إلى تعزيز التجارة بين الجانبين.

ووقع الاتفاق وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، ووزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، أورنا باربيفاي، بعد مفاوضات امتدت لعدة شهور.

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وكان سفير إسرائيل لدى الإمارات أمير حايك، كتب على تويتر "تم"، بعد تغريدة أخرى نشرها في وقت سابق، قال فيها: "الإمارات وإسرائيل ستوقعان اتفاقية التجارة الحرة في الساعة المقبلة".

وبالنسبة للإمارات، تعد اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل، ثاني اتفاقية ثنائية بعد توقيعها اتفاقية مماثلة مع الهند في

فبراير، فيما تجري مفاوضات مع عدة دول أخرى منها إندونيسيا وكوريا الجنوبية لإبرام اتفاقات أخرى.