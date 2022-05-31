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الحكومة الصينية تكشف عن حزمة من 33 إجراء لإنعاش الاقتصاد

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اقتصاد الصين

الحكومة الصينية تكشف عن حزمة من 33 إجراء لإنعاش الاقتصاد

الأسهم تسجل تدفقات أجنبية سلبية في أول 5 أشهر عند 2.2 مليار دولار

دبي - العربية.نت

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كشفت الحكومة الصينية، اليوم الثلاثاء، عن حزمة من 33 إجراء تغطي قطاعات المالية والاستثمار والصناعة وذلك في محاولة لتخفيف حدة الإغلاقات الأخيرة بسبب الجائحة وجذب الاستثمارات.

وتزامن ذلك مع إعلان سلطات شنغهاي اتخاذ بعض الخطوات الرئيسية، لإعادة فتح أكبر مدينة في البلاد بعد إغلاق دام شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد.

وفي بيانات حديثة، سجلت التدفقات الأجنبية الخارجة من سوق الأسهم الصينية في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، أعلى مستوياتها منذ العام 2017، حيث بلغ صافي التخارج 2.2 مليار دولار.

لكن تجدر الإشارة إلى أن صافي التدفقات الأجنبية كان إيجابياً في أبريل ومايو بواقع ملياري دولار.

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