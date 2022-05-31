نمو الناتج المحلي الإجمالي للهند في الربع الأول يسجل أدنى مستوى في عام

تباطأ النمو الاقتصادي في الهند إلى أدنى مستوى في عام في الأشهر الثلاثة الأولى من 2022، متضررا من ضعف طلب المستهلكين وسط زيادات حادة في الأسعار قد تجعل مهمة البنك المركزي في تهدئة التضخم بدون الإضرار بالنمو أكثر صعوبة.

وأظهرت بيانات حكومية نشرت اليوم الثلاثاء أن الناتج المحلي الإجمالي في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا نما 4.1%، على أساس سنوي في الربع الأول، مجاريا متوسط توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم والبالغ 4%.

مادة اعلانية

وكان الاقتصاد الهندي قد سجل نموا بلغ 5.4 بالمئة في الربع الرابع من 2021 ونموا 8.4%، في الربع الثالث.

وأصبحت آفاق الاقتصاد الهندي للأجل القريب قاتمة بسبب زيادة حادة في تضخم أسعار المستهلكين الذي سجل أعلى مستوى في ثمانية أعوام عند 7.8 بالمئة في أبريل/نيسان. وتسببت القفزة في أسعار الطاقة والسلع الأولية، الناتجة جزئيا عن أزمة أوكرانيا، أيضا في وضع ضغوط على النشاط الاقتصادي.

وعدًلت الحكومة الهندية توقعاتها للنمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي للعام المالي المنتهي في 31 مارس/آذار، متوقعة نموا قدره 8.7%، وهو أقل من تقديراتها السابقة البالغة 8.9%.