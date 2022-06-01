ساما
ارتفاع إقراض المصارف السعودية للقطاع الخاص 14% على أساس سنوي في أبريل
زيادة صافي الموجودات الأجنبية لـ"ساما" في أبريل 0.25% لتصل إلى 1.63 تريليون ريال
أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، ارتفاع مطلوبات المصارف من القطاع الخاص بنسبة 0.9% على أساس شهري وبنسبة 14% على أساس سنوي في أبريل الماضي لتصل إلى 2.153 تريليون ريال.
من جهة أخرى، ارتفع صافي الموجودات الأجنبية لـ"ساما" في أبريل بنسبة 0.25% على أساس شهري لتصل إلى 1.63 تريليون ريال، فيما تراجعت على أساس سنوي بنسبة 0.2%.
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وانخفضت استثمارات البنك المركزي السعودي في "أوراق مالية بالخارج"، والتي تمثّل نحو 60% من إجمالي موجوداته، لتصل إلى نحو 1114.5 مليار ريال بنهاية شهر أبريل الماضي.
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