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ارتفاع إقراض المصارف السعودية للقطاع الخاص 14% على أساس سنوي في أبريل

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ساما

ارتفاع إقراض المصارف السعودية للقطاع الخاص 14% على أساس سنوي في أبريل

زيادة صافي الموجودات الأجنبية لـ"ساما" في أبريل 0.25% لتصل إلى 1.63 تريليون ريال

دبي - العربية.نت

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أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، ارتفاع مطلوبات المصارف من القطاع الخاص بنسبة 0.9% على أساس شهري وبنسبة 14% على أساس سنوي في أبريل الماضي لتصل إلى 2.153 تريليون ريال.

من جهة أخرى، ارتفع صافي الموجودات الأجنبية لـ"ساما" في أبريل بنسبة 0.25% على أساس شهري لتصل إلى 1.63 تريليون ريال، فيما تراجعت على أساس سنوي بنسبة 0.2%.

وانخفضت استثمارات البنك المركزي السعودي في "أوراق مالية بالخارج"، والتي تمثّل نحو 60% من إجمالي موجوداته، لتصل إلى نحو 1114.5 مليار ريال بنهاية شهر أبريل الماضي.

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