الاستثمارات الرأسمالية في روسيا ترتفع 12.8% خلال الربع الأول

قالت دائرة الإحصاء الاتحادية، اليوم الأربعاء، إن استثمار رأس المال في روسيا ارتفع 12.8% على أساس سنوي في الربع الأول إلى 3.995 تريليون روبل (64.96 مليار دولار)، بعد زيادته 3.3% في الفترة نفسها قبل عام.

وأثار قرار روسيا إرسال عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط وما نتج عن ذلك من عقوبات غربية مخاوف من أزمة اقتصادية وشيكة، لكن البيانات الرسمية الصادرة اليوم الأربعاء رسمت صورة متباينة.

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وأظهر مسح أن نشاط الصناعات التحويلية الروسي نما في مايو بعد انكماشه على مدى ثلاثة أشهر وتراجعت ضغوط الأسعار بشكل ملحوظ، لكن العقوبات ما زالت تؤثر على الطلب.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الذي تصدره مؤسسة ستاندرد أند بورز غلوبال إلى 50.8 من 48.2 في الشهر السابق متجاوزا مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش لأول مرة منذ يناير، بحسب "رويترز".