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الجنيه يتراجع لهذا المستوى أمام الدولار بعد رفع السعر جمركياً

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الدولار والجنيه
اقتصاد مصر

الجنيه يتراجع لهذا المستوى أمام الدولار بعد رفع السعر جمركياً

سجل 18.65 جنيه في عدة بنوك

دبي - العربية.نت

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فيما أعلنت مصلحة الجمارك المصرية رفع سعر الدولار الجمركي بنحو 10% إلى 18.64 جنيه، اليوم الأربعاء، مقارنة بسعر 17 جنيهاً في مايو، إذ ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصري ليسجل الدولار أعلى سعر عند 18.65 جنيه في عدة بنوك.

وفي بنكي الأهلي ومصر، أكبر بنكين حكوميين بلغ سعر الدولار 18.57 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر 18.5475 جنيه للشراء و18.6283 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري، وهو السعر المُسجل منذ يوم 25 مايو الماضي.

وسجل الدولار أعلى سعر للبيع عند 18.65 جنيه في عدة بنوك منها البنك التجاري الدولي وقطر الأهلي والمصرف المتحد والعربي الأفريقي والمصرف العربي الدولي وبنك SAIB.

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وبلغ الدولار أعلى سعر للشراء في البنك الأهلي الكويتي ومصرف أبوظبي الإسلامي عند 18.6 جنيه، وسجل 18.59 جنيه في البنك التجاري الدولي.

وكان أعلى مستوى سجله الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري منذ قرارات 21 مارس، عند سعر 18.60 جنيه.

يذكر أن البنك المركزي المصري قد عقد اجتماعاً استثنائياً يوم 21 مارس الماضي، أعلن خلاله خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي من مستوى 15.64 جنيه إلى مستوى 18.28 جنيه.

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