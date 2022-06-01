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بنسب وصلت إلى 40%.. تركيا ترفع أسعار الغاز والكهرباء للمنازل والصناعة

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منشأة لتوزيع الغاز في تركيا
منشأة لتوزيع الغاز في تركيا
طاقة

بنسب وصلت إلى 40%.. تركيا ترفع أسعار الغاز والكهرباء للمنازل والصناعة

زيادة تكاليف الطاقة العالمية ضغطت على الأسعار

إسطنبول - رويترز

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قالت شركة بوتاش الحكومية التركية المسؤولة عن استيراد الطاقة، اليوم الأربعاء، إنها رفعت أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والصناعة وإنتاج الكهرباء، حيث زاد السعر للمنازل بنسبة 30%.

وزاد سعر الغاز الطبيعي المستخدم في الصناعة بنسبة 40% لمن يستهلك أقل من 300 ألف متر مكعب في السنة، وبنسبة 10% لمن يستهلك أكثر من تلك الكمية.

وأضافت بوتاش أيضا أن أسعار الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء ارتفعت بنسبة 16.3%.

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وبشكل منفصل، رفعت الهيئة المنظمة لسوق الكهرباء في البلاد أسعار الكهرباء بما يتراوح بين 15% و25%، وذلك وفق إعلان بالجريدة الرسمية.

وتستورد تركيا جميع احتياجاتها من الطاقة تقريبا، مما يجعلها عرضة لمخاطر تقلبات الأسعار الكبيرة.

وأدى ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية في الأشهر الأخيرة إلى زيادة الضغط على شركة بوتاش لزيادة الأسعار.

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